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Россия получила от Ватикана извинения за слова понтифика в адрес чеченцев и бурятов

Полина Долганова
В мире
Россия получила от Ватикана извинения за слова понтифика в адрес чеченцев и бурятов
Фото: Catholic Church (England and Wales) / CC BY-NC-SA 2.0

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова сообщила, что российская сторона получила от Ватикана извинения за высказывания Папы Римского Франциска в адрес военных из Чечни и Бурятии. Об этом представитель министерства рассказала в четверг, 15 декабря.

По словам Захаровой, соответствующее обращение было получено из Ватикана по дипломатическим каналам.

— В этом обращении, в частности, говорится следующее: «Госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой Престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира», — цитирует Захарову РИА Новости.

Франциск недавно заявил, что воспитанные вне «русской традиции» солдаты РФ, например чеченцы и буряты, проявляют наибольшую жестокость в ходе специальной военной операции.

На это заявление понтифика отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат выразила мнение, что подобное высказывание понтифика демонстрирует не просто русофобию, но и запредельное «извращение истины».

Чечня Извинения Бурятия Папа Римский Франциск Мария Захарова
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