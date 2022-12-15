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«План по разрушению экономики Германии работает»: немцы раскритиковали Шольца за слова о Путине

Араз Салехов
Политика
«План по разрушению экономики Германии работает»: немцы раскритиковали Шольца за слова о Путине
Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ни один из планов президента России Владимира Путина не сработал. Однако читатели германской газеты Die Welt раскритиковали подобное заявление германского лидера.

— Взглянув на мои счета за электроэнергию, я понял, что кое-что из плана Путина сработало, — рассказал пользователь.

Другой пользователь поддержал предыдущего комментатора, заявив, что санкции против России сильно отражаются на качестве жизни жителей западных стран. Третий читатель назвал мир, в котором живет Шольц, «оторванным от реальности», сообщает РИА Новости.

— К сожалению, план Шольца по разрушению экономики Германии работает, — заключили читатели.

При этом германский лидер заявил о необходимости и впредь продолжать переговоры с президентом России. Если не говорить друг с другом, это не получится, уточнил Шольц.

Кроме того, читатели другого немецкого издания Focus Online усомнились в умственных способностях канцлера ФРГ после его слов о России. Поводом для дискуссии послужил материал обозревателя издания Ульриха Райца «Макрон попал в ловушку Путина — Шольц умнее», в которой он сравнил взгляды немецкого лидера и президента Франции Эммануэля Макрона на дальнейшие отношения с РФ и урегулирование ситуации на Украине.

Россия Владимир Путин Германия Европа Олаф Шольц
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