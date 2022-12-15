Врач-инфекционист Мескина объяснила, почему люди умирают от гриппа

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За последнюю неделю число заболевших гриппом и ОРВИ выросло в несколько раз. Также растет и число летальных исходов, причиной которых становится вирус гриппа. Случаи смерти от инфекции отмечаются и среди несовершеннолетних. «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной, почему люди умирают от гриппа.

По ее словам, совсем недавно мир пережил пандемию коронавируса. Этот вирус способствовал развитию в организме серьезных воспалительных реакций, вызывающих поражение легких.

— Вирус гриппа точно так же может стать причиной тяжелых воспалений с последующим поражением легких, — пояснила Мескина.

Специалист обратила внимание, что грипп относится к тяжелым типам болезней, которые пересекаются с коронавирусом:

— Конечно, у них есть и отличия, но по способности вызывать тяжелые осложнения в виде пневмонии, поражения сосудов и нарушения свертываемости крови они очень похожи.

Смертность от гриппа в любом возрасте, по мнению врача, вызывают именно осложнения. Среди них она выделила:

нарушение центральной нервной системы (ЦНС);

сердечные заболевания;

пневмонию;

нарушения работы печени.

На этой неделе в Роспотребнадзоре сообщили о резком росте количества случаев ОРВИ и гриппа в России по сравнению с предыдущей неделей. Почему в нашей стране наблюдается рост заболеваемости гриппом, какие варианты вируса наиболее распространены в сезоне-2022/2023 и чем они опасны — в материале «ВМ».