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МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице вечером 15 декабря

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
Город
МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице вечером 15 декабря
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С вечера четверга, 15 декабря, до утра пятницы, 16 декабря, в столице ожидаются сильный снегопад, местами метель и гололедица. Об этом жителей Москвы предупредила пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

— По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 15 декабря до 9:00 16 декабря в Москве ожидается снег, местами сильный. Местами — метель, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на улицах города сохранится гололедица, вероятны снежные заносы. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Москвичей призвали соблюдать осторожность во время управления транспортом: не совершать внезапных маневров и не оставлять автомобиль под деревьями.

Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, следует из предупреждения на сайте ведомства.

В большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Владимир Бахарев. Он отметил, что на зимней дороге от водителя требуется особенно высокий уровень внимания.

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