Сбежавшего в ноябре из переноски кота Смоки нашли в аэропорту Домодедово

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Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, 1А Карта всех событий

Сотрудники аэропорта Домодедово нашли кота по кличке Смоки, который сбежал из переноски в ноябре. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе авиагавани.

— Кот по кличке Смоки был найден сотрудниками воздушной гавани сегодня на территории аэропорта Домодедово. Ветеринарная служба аэропорта проверила чип и идентифицировала потерянного питомца, — говорится в сообщении.

Владелица питомца уже забрала его домой, пишет агентство городских новостей «Москва».

Еще одного кота в переноске нашли на одной из станций московского метро. Перед тем как вернуть питомца хозяину, сотрудники попросили предоставить подтверждающие документы, например, ветеринарный паспорт или фото, а также название станции, на которой его оставили.

9 декабря сотрудники столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры нашли черного кота в спортивной сумке на одной из станций метрополитена. Уточняется, что хозяин оставленного в метро животного может вернуть питомца, написав чат-боту Александре или позвонив по номеру 3210.