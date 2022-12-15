Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сбежавшего в ноябре из переноски кота Смоки нашли в аэропорту Домодедово

Лейла Алиева
Город
Сбежавшего в ноябре из переноски кота Смоки нашли в аэропорту Домодедово
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, 1А Карта всех событий

Сотрудники аэропорта Домодедово нашли кота по кличке Смоки, который сбежал из переноски в ноябре. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе авиагавани.

— Кот по кличке Смоки был найден сотрудниками воздушной гавани сегодня на территории аэропорта Домодедово. Ветеринарная служба аэропорта проверила чип и идентифицировала потерянного питомца, — говорится в сообщении.

Владелица питомца уже забрала его домой, пишет агентство городских новостей «Москва».

Еще одного кота в переноске нашли на одной из станций московского метро. Перед тем как вернуть питомца хозяину, сотрудники попросили предоставить подтверждающие документы, например, ветеринарный паспорт или фото, а также название станции, на которой его оставили.

9 декабря сотрудники столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры нашли черного кота в спортивной сумке на одной из станций метрополитена. Уточняется, что хозяин оставленного в метро животного может вернуть питомца, написав чат-боту Александре или позвонив по номеру 3210.

Аэропорт Домодедово Москва Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте