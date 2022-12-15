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Посвященный финансовой грамотности поезд запустили на Сокольнической линии метро

Александр Афонин
Город
Посвященный финансовой грамотности поезд запустили на Сокольнической линии метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

На Сокольнической линии столичного метро начал работу новый тематический поезд, он посвящен финансовой грамотности. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Мы запустили новый тематический поезд «Финансовая грамотность», который будет курсировать на Сокольнической линии в течение 6 месяцев. Уверен, информация от столичного департамента финансов будет очень полезна нашим пассажирам, — сказал заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В каждом вагоне нового состава пассажиров будет ждать полезная информация. Например, они смогут узнать, как перевести деньги через систему быстрых платежей, как уберечь финансы от кибермошенников и многое другое, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

6 декабря в столичном метрополитене объявили о запуске нового тематического поезда «Помогать по пути». В оформлении состава представлено более 60 организаций — участников благотворительного сервиса на портале mos.ru.

Максим Ликсутов Москва Метро Финансовая грамотность
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