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Роспотребнадзор рекомендовал врачам носить маски и запретить посещение пациентов в больницах Москвы

Евгений Белоусов
Город
Роспотребнадзор рекомендовал врачам носить маски и запретить посещение пациентов в больницах Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Из-за усложнившейся ситуации с гриппом и ОРВИ в Москве Роспотребнадзор рекомендовал столичным врачам носить маски. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

— Согласно выданным предписаниям, руководителям рекомендовано обеспечить не менее 75 процентов охвата прививками персонала, относящегося к группам риска, усилить проведение противоэпидемических мероприятий, организовать входной контроль и не допускать до работы лиц с признаками ОРВИ, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рекомендовали запретить родственникам посещать лежащих в стационарах больных ОРВИ.

В Роспотребнадзоре сообщили о резком росте количества случаев ОРВИ и гриппа в России по сравнению с предыдущей неделей. «Вечерняя Москва» разобралась, почему в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, какие варианты вируса наиболее распространены в сезоне-2022/2023 и чем они опасны.

15 декабря в Депздраве заявили, что ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве стабилизировалась. В департаменте добавили, что число заболевших детей за последнюю неделю уменьшилось на 10 процентов, а количество госпитализаций снизилось на 15 процентов.

Роспотребнадзор Москва Грипп маски
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