Представители туриндустрии из Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта высоко оценили туристический потенциал Москвы

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

В период новогодних праздников столичные заведения общепита увеличивают выручку. Об этом рассказал основатель ресторанов «Мясо&Рыба», омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов.

— Прибыль поднимается раза в полтора за счет банкетов, постоянного прихода гостей. Все зависит от того, насколько ресторан забит и где он находится. Если он традиционно забит на 100 процентов, то доход даже чуть уменьшается, потому что новогодние компании сидят долго, посадка длится дольше, — отметил он.

По словам Миронова, решение не отменять новогодние мероприятия в Москве благоприятно повлияет на бизнес, так как в январе рестораны несут большие убытки, а за счет декабрьских праздников они компенсируются.

По данным Комитета по туризму города Москвы, только 15 процентов безналичных трат в новогодние праздники приходятся на рестораны и кафе, передает «Ведомости».

Стабильный интерес к поездкам в столицу России, по данным ведомства, фиксируется со стороны туристов из Турции, ОАЭ, Индии и Ирана. В сентябре они высоко оценили уровень туристического потенциала Москвы в ходе ознакомительных поездок.

Согласно данным опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, Москва стала самым популярным местом у россиян для поездок в новогодние праздники. На втором месте — Сочи (9 процентов), а на третьем — Санкт-Петербург (7,3 процента).