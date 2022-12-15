«Он начнет ее выселять»: Солнцев заявил, что Харламов может отомстить Асмус

Фото: Youtube / Азамат Мусагалиев

Вспыхнувший с новой силой скандал комика Гарика Харламова с его бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус может дойти до того, что тот просто выселит ее из дома. Об этом заявил бывший участник телепроекта «Дом 2» и блогер Рустам Солнцев.

— Все самое интересное будет впереди. Сейчас он начнет ее выселять, помяните мое слово. Так просто все не обойдется. Гарик сейчас ходит и кипит каждый день, — заявил он.

Блогер утверждает, что масла в огонь подливают комментаторы в интернете, «закидывающие» Харламова унижениями и оскорблениями. В какой-то момент он может просто не выдержать и прогнать бывшую супругу, с которой до сих пор делит одно жилье, передает слова Солнцева Teleprogramma.pro.

На прошлой неделе стало известно, что Асмус и Харламов продолжают жить совместно после развода, однако это привело к конфликту. Журналист Отар Кушанашвили прокомментировал новость, выразив непонимание касательно отношений знаменитостей.

Недавно Харламов пошутил про оставленный им для Асмус после расставания дом. На шутку комика бывшая супруга отреагировала сразу же, приняв ее в штыки. После этого бывшие супруги начали обмениваться колкостями в социальных сетях, пока поведение бывшей невестки не привлекло внимание мамы Харламова Натальи.