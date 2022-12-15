Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится 17 и 18 декабря

Александр Афонин
Город
Расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится 17 и 18 декабря
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

В период с 17 по 18 декабря изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 15 декабря.

Так, с 10:20 17 декабря до 08:20 18 декабря будут увеличены интервалы движения до часа, а часть поездов отменят. При этом 17 декабря в период с 10:27 до 12:38 составы не будут следовать из Москвы до станции Крюково.

Для удобства пассажиров 17 декабря на маршруте запустят дополнительные поезда. Изменения в расписании связаны с переключением пути на станции Крюково.

Решение необходимо для подготовки остановочного пункта к запуску третьего направления Московских центральных диаметров, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне сообщалось, что расписание поездов на втором направлении Московских центральных диаметров будет изменено в ночное время 17 и 18 декабря. Ограничения связаны с проводимыми работами по запуску МЦД-4.

Транспорт Москва Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте