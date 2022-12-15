Расписание поездов на Ленинградском направлении ОЖД изменится 17 и 18 декабря

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Ленинградское направление, станция Крюково Карта всех событий

В период с 17 по 18 декабря изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД). Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 15 декабря.

Так, с 10:20 17 декабря до 08:20 18 декабря будут увеличены интервалы движения до часа, а часть поездов отменят. При этом 17 декабря в период с 10:27 до 12:38 составы не будут следовать из Москвы до станции Крюково.

Для удобства пассажиров 17 декабря на маршруте запустят дополнительные поезда. Изменения в расписании связаны с переключением пути на станции Крюково.

Решение необходимо для подготовки остановочного пункта к запуску третьего направления Московских центральных диаметров, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне сообщалось, что расписание поездов на втором направлении Московских центральных диаметров будет изменено в ночное время 17 и 18 декабря. Ограничения связаны с проводимыми работами по запуску МЦД-4.