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Росавиация согласовывает маршрут полета iFly в Египет через Сирию

Лейла Алиева
Общество
Росавиация согласовывает маршрут полета iFly в Египет через Сирию
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Росавиация согласовывает маршрут полета iFly в Египет через Сирию. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

— При осуществлении рейсов авиакомпания планировала на маршруте использовать воздушное пространство Сирии — регион, потенциально опасный для полетов гражданских воздушных судов и где существует серьезный риск для безопасности международных полетов, — говорится в сообщении.

До начала рейсов необходимо провести анализ рекомендаций по безопасности полетов над зонами военных конфликтов, выбрать наиболее безопасные маршрут и режим полета, говорится на сайте Росавиации.

Почти тысяча человек не могут вылететь из аэропорта Внуково в Египет из-за того, что Иордания отказалась пропускать российские самолеты через свое небо, а турфирмы проигнорировали это. На днях Иордания закрыла свое небо для российских перевозчиков в связи с новыми требованиями к авиастраховке. Компанию iFly заранее уведомили о запрете с 15 декабря пользоваться маршрутами через эту страну.

Росавиация Авиация Египет
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