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Приметы и советы

Около тысячи россиян не могут вылететь из Москвы в Египет

Лейла Алиева
Общество
Около тысячи россиян не могут вылететь из Москвы в Египет
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Почти тысяча человек не могут вылететь из аэропорта Внуково в Египет из-за того, что Иордания отказалась пропускать российские самолеты через свое небо, а турфирмы проигнорировали это. Об этом сообщил Telegram-канал Baza в четверг, 15 декабря.

Еще ночью из данного аэропорта должны были вылететь в Египет три самолета авиакомпании iFly, однако рейсы стали переносить. В результате почти тысячу туристов расселили по гостиницам.

На днях Иордания закрыла свое небо для российских перевозчиков в связи с новыми требованиями к авиастраховке. Компанию iFly заранее уведомили о запрете с 15 декабря пользоваться маршрутами через эту страну. В итоге стойки регистрации оказались закрыты, а пассажиров никто из сотрудников не ждал, передает Telegram-канал Baza.

До этого сообщалось, что лоукостер «Победа» запустит регулярные рейсы из Москвы в Дубай с 28 января 2023 года. Они будут совершаться четыре раза в неделю, но с 21 февраля планируется запустить ежедневное авиасообщение.

13 декабря федеральное агентство воздушного транспорта продлило режим ограничения полетов в 11 аэропортов России до 21 декабря.

Аэропорт Внуково Авиация Египет
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