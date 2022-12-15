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Стало известно, что было во взорвавшемся в польской полиции подарке с Украины

Евгений Белоусов
В мире
Стало известно, что было во взорвавшемся в польской полиции подарке с Украины
Фото: Pixabay

Предмет из Украины, взорвавшийся в прилегающем к кабинету главного коменданта полиции Польши помещении, оказался гранатометом. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает газета Gazeta Wyborcza.

Ссылаясь на источник, газета утверждает, что сотрудники польской полиции «играли» с гранатометом, из-за чего он и выстрелил.

Утверждается, что в здании взорвался подарок, который был получен от «одного из руководителей украинских служб». По предварительным данным, в результате инцидента комендант получил легкие травмы и в настоящее время находится в больнице. Польша запросила у Украины разъяснения в связи с данным происшествием.

До этого сообщалось, что в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв. Сотрудник миссии получил в результате инцидента легкие ранения и был доставлен в больницу.

По предварительным данным, он открыл конверт, в котором находилось небольшое взрывное устройство. На месте происшествия работали саперы и правоохранители.

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