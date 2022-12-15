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Собянин: В столичном здравоохранении формируется медицинский электронный дневник москвича

Лейла Алиева
Город
Собянин: В столичном здравоохранении формируется медицинский электронный дневник москвича
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столичной сфере здравоохранения формируется медицинский электронный дневник москвича. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 15 декабря.

— Сегодня практически все москвичи имеют электронную медицинскую карту. Не все пользуются ей регулярно, но половина пользуется уже как своим приложением. И как только появился медицинский дневник человека, туда началась подгружаться одна за другой информация, — рассказал он.

По словам Собянина, вместе с этим происходила цифровизация лабораторных исследований: радиологический центр, который сконцентрировал в себя все радиологические исследования (МРТ, КТ, лучевые исследования). На основании этих данных специалисты могут спрогнозировать течение болезни пациента и вовремя поставить ему диагноз, передает агентство городских новостей «Москва».

В столице проходит реализация самой масштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения за всю историю города, в которую вошли более 200 городских поликлиник. На сегодня капитальный ремонт по новому стандарту завершен в 69 поликлиниках, еще в 132 зданиях продолжаются работы.

Общая площадь отремонтированных поликлиник — уже более 240 тысяч квадратных метров. В городе нужны были изменения, поскольку здания поликлиник морально и физически устарели — они не покрывали потребности современного московского здравоохранения.

Новый московский стандарт поликлиник объединил в себе стандарты и правила, затрагивающие все аспекты работы городских поликлиник. Новый стандарт — это удобство и комфорт для пациентов и врачей, доброжелательная атмосфера, высокая доступность самых нужных специалистов, современные технологии для диагностики и профилактики болезней. В частности, в зданиях поликлиник будут маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики.

Медицина Цифровые технологии Сергей Собянин
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