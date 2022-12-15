Москвичам рекомендовали отказаться от поездок на личном автомобиле 16 декабря

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В связи со снегопадами в столице водителям лучше отказаться от поездок на личном автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 15 декабря.

— В Москве идет сильный снегопад, который будет идти до 9 утра. Завтра движение будет сильно осложнено из-за последствий непогоды. Просим по возможности отказаться от поездок на машине и пользоваться городским транспортом в течение дня, — говорится в сообщении.

Движение могут осложнить плохая видимость, низкие скорости, а также ремонтные работы. Заторы будут наблюдаться по направлению в центр, на МКАД, ТТК и на участках, где есть подъемы — на эстакадах и мостах из-за образования гололедицы, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в столице достигла 18–19 сантиметров утром 15 декабря. По его словам, в Московской области высота сугробов достигла от 16 до 31 сантиметра.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в выходные. Согласно прогнозу, снегопад в городе продолжится до субботы, 17 декабря, а потом придут морозы.