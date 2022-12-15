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Почти 20-сантиметровые сугробы образовались в Москве утром 15 декабря

Полина Долганова

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Погода в Москве
Город
Почти 20-сантиметровые сугробы образовались в Москве утром 15 декабря
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Высота снежного покрова в столице достигла 18–19 сантиметров утром 15 декабря. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он добавил, что в Московской области высота сугробов достигла от 16 до 31 сантиметра.

В пятницу, 16 декабря, сугробы станут еще выше. Тенденция также сохранится на выходных, подытожил синоптик на своей странице в Telegram.

До этого Леус рассказал, что жителей столичного региона в начале следующей недели ожидает «пушкинская» погода: в Москву и Подмосковье придут мороз и солнце. Синоптик добавил, что на сегодняшний день обильные снегопады в регионе отступили. Они вернутся только поздним вечером в четверг, 15 декабря. При этом с пятницы, 16 декабря, по воскресенье, 18 декабря, сугробы в регионе могут подрасти на 10–14 сантиметров.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил «Вечерней Москве», что снегопад в столице продолжится до субботы, 17 декабря, а потом придут морозы. По словам специалиста, в четверг, 15 декабря, в город придет очередной циклон, который накроет Москву снегом до воскресенья, 18 декабря.

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