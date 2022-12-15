Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны: ВСУ специально стреляют по российским врачам в зоне СВО

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: ВСУ специально стреляют по российским врачам в зоне СВО
Фото: depositphotos

Украинские военные намеренно целятся по российским врачам, которые работают в зоне проведения спецоперации. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

— К сожалению, специальная военная операция показала, что наш противник сегодня целью избирает не только военнослужащих. Целью становятся мирные жители, целью становятся, в том числе, и медицинские работники, — заявил он.

Тришкин утверждает, что с бортов многих российских санитарных транспортных средств убрали эмблемы с красным крестом именно из-за подобных действий украинских боевиков. Также медицинские подразделения российской армии перевели из палаток в здания, объяснил он «России 24».

Военный эксперт Владимир Гундаров рассказал «Вечерней Москве», что после прихода сильных морозов, которые создадут благоприятные условия для продвижения военной техники, ВСУ могут начать наступление сразу на нескольких направлениях.

Успех этих действий зависит от того, в каком состоянии к тому времени будет находиться армия Украины, считает он. По его словам, в настоящее время обе стороны ждут морозов, чтобы земля замерзла и по ней могла пройти колесная и гусеничная техника.

Украина Россия Донбасс Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте