Минобороны: ВСУ специально стреляют по российским врачам в зоне СВО

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Украинские военные намеренно целятся по российским врачам, которые работают в зоне проведения спецоперации. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин.

— К сожалению, специальная военная операция показала, что наш противник сегодня целью избирает не только военнослужащих. Целью становятся мирные жители, целью становятся, в том числе, и медицинские работники, — заявил он.

Тришкин утверждает, что с бортов многих российских санитарных транспортных средств убрали эмблемы с красным крестом именно из-за подобных действий украинских боевиков. Также медицинские подразделения российской армии перевели из палаток в здания, объяснил он «России 24».

Военный эксперт Владимир Гундаров рассказал «Вечерней Москве», что после прихода сильных морозов, которые создадут благоприятные условия для продвижения военной техники, ВСУ могут начать наступление сразу на нескольких направлениях.

Успех этих действий зависит от того, в каком состоянии к тому времени будет находиться армия Украины, считает он. По его словам, в настоящее время обе стороны ждут морозов, чтобы земля замерзла и по ней могла пройти колесная и гусеничная техника.