Reuters: КНДР провела успешные испытания «твердотопливного двигателя большой тяги»

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Северная Корея в четверг, 15 декабря, провела успешное испытание «твердотопливного двигателя большой тяги». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации журналистов, результаты испытания, прошедшего на ракетном испытательном полигоне КНДР Сохэ, дают «гарантию разработки» системы стратегического оружия нового типа. Руководивший испытаниями лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил надежду на то, что такое оружие будет создано в ближайшее время.

По информации Reuters, в этом году Пхеньян провел рекордное количество ракетных испытаний. Так, в середине ноября КНДР произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», которая, по информации военных экспертов из Южной Кореи, может пролететь более 15 тысяч километров и достичь континентальной части США, пишет ТАСС.

В конце ноября Ким Чен Ын заявил, что целью Северной Кореи является построение самых мощных в мире стратегических ядерных сил для защиты суверенитета народа и государства.