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Диетолог Соломатина раскрыла полезные свойства грецкого ореха

Араз Салехов
Лейла Алиева

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Общество
Диетолог Соломатина раскрыла полезные свойства грецкого ореха
Фото: depositphotos

Грецкий орех очень полезен. Он насыщен жирными кислотами — Омега-3, которые эффективно понижают уровень воспаления в организме. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Также, по словам специалиста, Омега-3 затрудняет образование атеросклеротических бляшек, развивающих болезни сердечно-сосудистой системы, например, инсульт и инфаркт.

— Омега-3 нужна для формирования нормальной клеточной мембраны. От нее зависит здоровье клеток в организме и их восстановление, — пояснила Соломатина.

Кроме того, грецкий орех содержит в себе йод, цинк, а также витамины группы B — магний и калий.

Также Соломатина назвала орехи, которые опасны для здоровья — вызывают нарушение в работе нервной системы и печени.

Еще диетолог поделилась с читателями «ВМ» секретом — как есть сладкое и не толстеть. По словам специалиста, сладкое не нанесет вреда, если есть его в меру и выбирать с умом. Врач также заверила, что не стоит отказываться от черного шоколада, так как в нем много полезного для организма.

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