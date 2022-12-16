Посольство РФ назвало новые антироссийские санкции проявлением «бессильной злобы» США

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Новые антироссийские санкции США являются свидетельством «бессильной злобы» Вашингтона, Россия продолжит свое развитие, несмотря на внешнее давление, заявили в пятницу, 16 декабря, в российском посольстве.

Действия Штатов в дипмиссии назвали «близкими к помешательству попытками расширить давление на Россию при помощи санкций». По словам представителей посольства, эта манера добавлять в «черные списки» все новых российских чиновников, бизнесменов и компании, так и не стала эффективной.

— На сей раз среди инструментов «наказания» нашей страны за суверенный внешнеполитический курс - рестрикции на деятельность фирмы, занимающейся прокатом велосипедов. Что это, если не бессильная злоба Вашингтона? — задались вопросом в дипмиссии.

По словам представителей посольства, вопреки «вбросам» представителей Белого дома о том, что еще «чуть-чуть» и экономика РФ будет «разорвана в клочья», этого не происходит и не произойдет, говорится в сообщении на канале дипмиссии в Telegram.

Накануне страны Евросоюза согласовали девятый пакет антироссийских санкций. Компромиссное соглашение по санкциям было достигнуто в кулуарах саммита лидеров государств ЕС в Брюсселе.