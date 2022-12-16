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Владислав Овчинский: Московский производитель увеличил поставки шоколадных батончиков в магазины в 2022 году до 3,5 миллиона штук

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: Московский производитель увеличил поставки шоколадных батончиков в магазины в 2022 году до 3,5 миллиона штук
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московская производственная компания в 2022 году выпустила и отгрузила на 12 процентов больше по сравнению с прошлым годом шоколадных батончиков — 3,5 миллиона штук. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— В городе появляется все больше современных предприятий, изготавливающих не только традиционные сладости, но и так называемые полезные — например, с пониженным содержанием сахара. Повышенный спрос на такую продукцию и освободившиеся ниши гарантируют отрасли стабильный рост. Так, одна из столичных компаний в этом году увеличила свои поставки на 12 процентов — до 3,5 миллиона шоколадных батончиков с натуральным составом, а также запустила три новые продуктовые линейки и начала отгрузку в магазины крупных российских ретейлеров, — сказал Владислав Овчинский.

Продукция компании «ФУД РЕВ», которая выпускается под брендом KICK Your Energy, не содержит рафинированный сахар, молочные продукты, продукты животного происхождения, искусственные добавки и консерванты.

В декабре предприятие также представило первую линейку финиковых батончиков в темном шоколаде без сахара.

Как отметила сооснователь компании Анна Берсенева, финики богаты витаминами группы В, калием и магнием. Эти вещества поддерживают нервную систему при интеллектуальных нагрузках, а клетчатка в составе фиников помогает пищеварению. Сейчас компания готовится к запуску линейки безглютеновых изделий.

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