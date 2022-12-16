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Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 16 декабря

Араз Салехов
Город
Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 16 декабря
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Движение транспорта вечером 16 декабря в основном будет затруднено в центре столицы, на Садовом и Третьем транспортом кольцах, а также на Московской кольцевой автомобильной дороге. Об этом рассказали в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 9 баллов, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» порекомендовали москвичам в вечернее время суток выбирать общественный транспорт для передвижения по городу, так как это поможет сэкономить время.

Автоэксперт Владимир Бахарев в беседе с «Вечерней Москвой» назвал самые распространенные ошибки водителей во время снегопада, которые приводят к ДТП. По его мнению, в большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке.

До этого стало известно, что за две недели в Москве выпало более 100 процентов месячной нормы осадков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что снегопады продолжатся до 9 утра пятницы, 16 декабря, а после рассвета погода «возьмет курс на улучшение».

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