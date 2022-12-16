Число погибших в ДТП с автобусом в Приамурье увеличилось до 8 человек

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Количество погибших человек в результате дорожного инцидента на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, где слетел в кювет автобус с вахтовиками, увеличилось до восьми. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в Троицкой центральной районной больнице.

— Один погиб, из тех, что был в реанимации, — цитирует слова собеседника ТАСС.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее заявлял, что по меньшей мере семь человек погибли, еще 23 пострадали в вышеуказанном ДТП. Все пострадавшие доставлены в Троицкую Центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести. По словам главы региона, в настоящее время двух пациентов уже оперируют.

Напомним, что авария произошла в 06:30 по местному времени (23:30 по Москве) на 178 километре трассы между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре.