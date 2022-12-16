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Выставка «Новый год сквозь года» откроется в Музее Победы

Лейла Алиева
Город
Выставка «Новый год сквозь года» откроется в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы откроется Новогодняя выставка, посвященная праздничным традициям середины ХХ века. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе учреждения.

Экспозиция будет включать в себя около 100 раритетов, в том числе украшения из личных коллекций, которые москвичи принесли в ходе акции «Принеси игрушку в Музей Победы». Так, гости увидят игрушки, которыми украшали елку в годы эвакуации во время Великой Отечественной войны.

— Елочные игрушки запечатлели жизнеутверждающие элементы советской эпохи. Благодаря новогодним украшениям можно проследить за самыми важными вехами в истории страны. Например, в конце 1930-х годов, после премьеры фильма «Цирк», стали популярны фигурки на цирковую тематику, а наиболее часто встречающимися игрушками были звезды, фигурки зверей, — рассказала заместитель директора музея по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева.

Выставку могут посетить все желающие с 20 декабря по 20 января.

До этого сообщалось, что Деды Морозы из 14 российских регионов 5 января прибудут в Москву, где примут участие в трехдневной акции в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Зимние волшебники расскажут о традициях празднования Нового года в разных регионах страны.

Новый год Игрушки Музей Победы
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