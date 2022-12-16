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Выставку о подвигах молодогвардейцев в Луганске представил Музей Победы

Лейла Алиева
Город
Выставку о подвигах молодогвардейцев в Луганске представил Музей Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Луганском государственном педагогическом университете открылась выставка «Верности клятвы вашей – Бессмертие». Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы в пятницу, 16 декабря.

Первыми выставку посетили гости форума с международным участием «И не в шурф их бросали, а в наши сердца», посвященный 80-летию создания подпольной молодежной антифашистской организации «Молодая гвардия». Посетители увидят копии фотографий, документов участников «Молодой гвардии», а также воспоминаний очевидцев и оставшихся в живых молодогвардейцев.

В экспозиции выделены тематические блоки, повествующие о школьной жизни, увлечениях молодогвардейцев, создании и деятельности «Молодой гвардии», трагического разоблачения подпольщиков и их казни, сохранении наследия молодогвардейцев в послевоенные годы.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что с 15 по 23 декабря в городе впервые пройдет выставка «Находки в реставрации». Специалисты нашли на ВДНХ горельеф «Праздничный Ленинград», архивные кинопленки и части керамической люстры 1954 года, по которым теперь будут воссоздавать аналогичные утраченные светильники

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