Схема движения поездов на Кольцевой линии метро изменится на январских каникулах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Кольцевая линия Карта всех событий

В период с 2 по 7 января 2023 года включительно на Кольцевой линии столичного метро будет изменена схема движения поездов. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как уточняется, подобное необходимо для обновления инфраструктуры, отвечающей за безопасность и управление движением поездов.

— Существующая система требует обновления, для этого мы применим самые современные технологии. Без ограничений работы провести невозможно, мы проводим их в дни, когда людей в метро меньше всего, — говорится в сообщении.

Новая система позволит ускорить движение поездов на линии: вместо 34 пар поездов в час пик будет 36 пар; в вагонах будет свободнее; график движения станет стабильнее и надежнее.

Так, с 2 по 7 января поезда на Кольцевой линии будут поочередно ходить только в одну сторону: с 2 по 4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, с 5 по 7 января поезда будут ходить по часовой стрелке, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Накануне москвичам рассказали, как работает метро во время снегопадов. Почти 1,5 тысячи сотрудников убирают снег у вестибюлей, на открытых станциях метро, ТПУ, МЦК, автовокзалах и автостанциях.