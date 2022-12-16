Врач Репина рассказала, к каким проблемам со здоровьем может привести сидячий образ жизни

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Проводить большую часть дня сидя — неестественно для организма. Однако, по статистике, среднестатистический человек сидит более 12 часов в сутки.Колонопроктолог и хирург Анастасия Репина рассказала, к каким последствиям это может привести.

Эксперт отметила, что длительное пребывание в положении сидя вредно для организма. Часто возникают проблемы с осанкой, опорно-двигательным аппаратом, могут появиться проблемы с сердцем и сосудами. Но самое частое нарушение при длительном сидении — это геморрой.

Врач пояснила, что когда человек длительное время сидит, мышцы таза практически не сокращаются, поэтому кровь начинает застаиваться в венах. Поэтому при сидячем и малоподвижном образе жизни появляется геморрой и варикоз.

Эксперт посоветовала при сидячей работе делать перерыв каждые 45 минут и делать легкую разминку или выходить на прогулку, передает РИАМО.

Чем лучше питаться в офисе и как не набрать лишний вес при сидячей работе, рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.