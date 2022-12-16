Москвичи с помощью проекта «Активный гражданин» выбрали имя детенышу альпака

Фото: Unsplash

В проекте «Активный гражданин» прошло голосование, где пользователи выбрали имя для детеныша альпака. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 16 декабря.

Альпака решили назвать Шоколадкой, за этот вариант проголосовали более 28 процентов горожан. Второе место заняло имя Мила — 26 процентов, а за то, чтобы назвать альпака Паулиной, высказался 21 процент пользователей.

Всего в голосовании приняли участие более 194 тысяч человек, передает официальный сайт мэра Москвы.

4 августа в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка появился на свет первый детеныш викуньи. Родиной этих животных является Южная Америка, а в неволе они обитают в теплых вольерах и круглогодично живут на улице.

В рамках проекта «Активный гражданин» москвичи выбрали для детеныша имя Лучик. Помимо этого, «активные граждане» могли отдать свой голос за клички Рыжик, Ванечка и Хуан или предложить свой вариант имени.