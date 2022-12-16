Андрей Бочкарев: Еще пять домов по реновации передали под заселение в ТиНАО

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Пять домов передали под заселение в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы с начала реализации программы реновации. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Программа реновации активно реализуется во всех округах столицы, включая ТиНАО, где с момента начала ее реализации под заселение передано пять новостроек на 1612 квартир, — отметил он.

По словам Бочкарева, еще в 2020 году в ТиНАО начали предоставлять квартиры в двух первых зданиях. Всего с начала реновации на территории округов специалисты возвели восемь домов общей жилой площадью около 222 тысяч квадратных метров.

Жителей 27 старых домов уже полностью расселили, передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках программы реновации еще шесть тысяч москвичей переедут в новые дома, расположенные в семи округах: ЦАО, САО, СЗАО, ВАО, ЮВАО, НАО и ЗелАО.

Другой дом по реновации введут в эксплуатацию на Бакунинской улице, где обустроили 38 однокомнатных, 80 двухкомнатных, 16 трехкомнатных и две четырехкомнатные квартиры.