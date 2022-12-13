Еще шесть тысяч москвичей переедут в новые дома в рамках программы реновации

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В новые квартиры в рамках программы реновации переедут еще шесть тысяч москвичей. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Введенные в эксплуатацию новостройки располагаются в семи округах: ЦАО, САО, СЗАО, ВАО, ЮВАО, НАО и ЗелАО, — отметил он.

Глава столичного департамента напомнил, что в ноябре в столице ввели в эксплуатацию восемь новостроек, их общая площадь превышает 176,1 тысячи квадратных метров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что с начала текущего года горожане получили свыше 46 тысяч консультаций по вопросам, связанным с программой реновации. Напомним, что в городе функционируют 45 центров информирования, в которых консультируют граждан, переселяющихся в новые квартиры по программе реновации.

Помимо этого, в столичном районе Басманный собираются ввести в эксплуатацию новый дом в рамках программы реновации. В новостройке обустроили 38 однокомнатных, 80 двухкомнатных, 16 трехкомнатных и две четырехкомнатные квартиры.