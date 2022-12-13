Участники программы реновации получили более 46 тысяч консультаций по вопросам переселения в 2022 году

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С начала текущего года горожане получили свыше 46 тысяч консультаций по вопросам, связанным с программой реновации. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Максим Гаман.

— В этом году уже более 39 тысяч человек, приступивших к переезду, воспользовались такой услугой. Прием граждан ведется и в окружных отделах по переселению. Так, специалисты, работающие в центрах и приемных департамента, провели в общей сложности более 46 тысяч консультаций по вопросам переезда, — отметил он.

Гаман добавил, что с начала 2022 года в столице открылось 45 центров информирования, в которых консультируют граждан, переселяющихся в новые квартиры по программе реновации. Помимо этого, им предоставляют помощь в оформлении необходимых документов. По его словам, за весь прошлый год для горожан провели 24,7 тысячи консультаций по вопросам переезда. Эти консультации можно получить на бесплатной основе.

Также стало известно, что свыше 1,4 тысячи участников программы реновации из четырех районов столицы получили предложения равнозначных квартир в конце ноября. По словам Гамана, с 30 ноября новое жилье выбрали уже почти 270 семей.