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Еще более 1,4 тысячи человек начали переселение по программе реновации в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Еще более 1,4 тысячи человек начали переселение по программе реновации в Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Дмитровское шоссе, дом 127, корпус 1 Карта всех событий

Более 1,4 тысячи участников программы реновации из четырех районов столицы получили предложения равнозначных квартир в конце ноября. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщил министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— 30 ноября в Москве началось переселение участников программы реновации в четырех районах города: Текстильщиках, Крюкове, Даниловском и Дмитровском. Предложения равнозначных квартир получили более 1,4 тысячи жителей девяти старых домов, — рассказал глава ведомства.

Он уточнил, что за это время новое жилье выбрали уже почти 270 семей.

Так, по словам Максима Гамана, 96 семей из Дмитровского района переезжают в новостройку, расположенную по адресу Дмитровское шоссе, дом 127, корпус 1. В районе Текстильщики 160 семей переселяются в дом 3а на улице Чистова. В Зеленограде заселяется корпус 1936 на Георгиевском проспекте, где квартиры получили 220 семей. На юге города в Даниловском районе 59 семей переедут в дом 3 по улице Ленинская Слобода, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2022 года в Москве подобрано 35 стартовых площадок для реализации программы реновации.

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