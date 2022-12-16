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Синоптик Леус: Высота сугробов в Москве достигла январских показателей

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Синоптик Леус: Высота сугробов в Москве достигла январских показателей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Высота снежного покрова 16 декабря достигла январских показателей. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Закончившийся утром снегопад принес за прошедшие сутки в столицу еще 5 миллиметров осадков (ВДНХ) и увеличил снежный покров до 22 сантиметров. Такая величина снежного покрова по климату характерна для конца первой пятидневки января, — отметил он.

На территории Московской области, уточнил метеоролог в своем Telegram-канале, наибольшее количество осадков выпало в Павловском Посаде и Черустях — чуть более семи миллиметров.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за две недели в Москве выпало более 100 процентов месячной нормы осадков. По его прогнозам, снегопады продолжатся до 9 утра пятницы, 16 декабря, а после рассвета погода «возьмет курс на улучшение». При этом видимость до рассвета ухудшится до четырех километров.

В пятницу, 16 декабря, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой снег, гололедица и снежные заносы, а также от 4 градусов мороза. Днем в столице температура воздуха составит в пределах от 2 до 4 градусов ниже нуля, при этом ночью ожидается понижение до 9 градусов мороза.

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