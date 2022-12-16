Психолог Русинова дала советы, как пережить расставание с любимым человеком

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Как себя вести при разводе с любимым человеком, как чувствует себя инициатор расставания и о том, что делать тому, кого бросили, рассказала психолог Елена Русинова.

Эксперт отметила, что психика мужчины и женщины отличается, и каждый переживает расставание по-разному. Даже инициатору расставания нужно время, чтобы пережить эту ситуацию, восстановить силы и ресурсы. Кроме того, инициатора может преследовать чувство вины.

— Человеку, который был инициатором, легче, потому что он подготовился к этой ситуации, он сделал осознанный выбор и какое-то время уже жил с этой мыслью. Поэтому психологически инициатору будет проще справиться с расставанием, — пояснила эксперт в комментарии «Радио 1».

Человек, которого бросили, испытывает гораздо больший стресс. Психолог посоветовала давать выход негативным эмоциям, не замыкаться в себе. Помочь может поход к психологу, чтобы проработать эту травму.

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