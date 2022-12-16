Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Иммунолог Жемчугов рассказал, как лечиться от гриппа до прихода врача

Ирина Игнатенко
Общество
Иммунолог Жемчугов рассказал, как лечиться от гриппа до прихода врача
Фото: depositphotos

Независимо от того, каким именно гриппом заболел человек, до вызова врача ему следует сбивать температуру. Такой совет дал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Степень выраженности симптомов зависит от иммунной защиты больного, его возраста и других факторов. Но если температура очень высокая, значит воспалительный процесс активен и возможны осложнения.

Эксперт добавил, что при сильном кашле и жаре нужно обязательно вызвать врача. Он назначит специфическое лечение в зависимости от вида вирусного заболевания.

Он напомнил, что детям до 12 лет нельзя давать аспирин — можно заменить его ибупрофеном или нурофеном в виде свечей.

Жемчугов уточнил, что грипп у здорового в целом человека активно протекает около недели, передает «360».

Ранее медики сообщили, что грипп, как правило, протекает с высокой температурой – до 40 градусов, в то время, как коронавирус часто не вызывает такого сильного жара, передает издание argumenti.ru.

Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, почему люди умирают от гриппа. По ее словам, совсем недавно мир пережил пандемию коронавируса. Этот вирус способствовал развитию в организме серьезных воспалительных реакций, вызывающих поражение легких.

Инфекции Грипп Вирусы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Алексеев
Андрей Алексеев

Создали удобный променад

Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Все мнения
О проекте