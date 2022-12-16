Иммунолог Жемчугов рассказал, как лечиться от гриппа до прихода врача

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Независимо от того, каким именно гриппом заболел человек, до вызова врача ему следует сбивать температуру. Такой совет дал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Степень выраженности симптомов зависит от иммунной защиты больного, его возраста и других факторов. Но если температура очень высокая, значит воспалительный процесс активен и возможны осложнения.

Эксперт добавил, что при сильном кашле и жаре нужно обязательно вызвать врача. Он назначит специфическое лечение в зависимости от вида вирусного заболевания.

Он напомнил, что детям до 12 лет нельзя давать аспирин — можно заменить его ибупрофеном или нурофеном в виде свечей.

Жемчугов уточнил, что грипп у здорового в целом человека активно протекает около недели, передает «360».

Ранее медики сообщили, что грипп, как правило, протекает с высокой температурой – до 40 градусов, в то время, как коронавирус часто не вызывает такого сильного жара, передает издание argumenti.ru.

Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, почему люди умирают от гриппа. По ее словам, совсем недавно мир пережил пандемию коронавируса. Этот вирус способствовал развитию в организме серьезных воспалительных реакций, вызывающих поражение легких.