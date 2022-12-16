Эксперт рассказал, какие продукты скоро исчезнут с полок российских магазинов

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В скором времени с полок российских магазинов исчезнет продукция компании Nestle. Об этом Вечерней Москве рассказал член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха.

— По имеющейся у меня информации, в скором времени продукция компании Nestle не будет продаваться в России. В нашей стране продукция компании представлена более двумя тысячами брендов, — отметил он.

Так, жители России больше не смогут приобрести растворимый кофе Nescafe, шоколад «Россия — щедрая душа», Kitkat, NUTS, леденцы «Бон Пари», каши «Быстров» и популярные приправы Maggi.

В России закончились запасы чипсов популярного американского бренда Pringles. Какие западные бренды и продукты еще могут исчезнуть из российских магазинов — в материале «Вечерней Москвы».

В августе немецкая компания Tchibo GmbH, которая является четвертым в мире производителем кофе, вышла из российского бизнеса и перестала владеть ООО «Чибо СНГ». Немецкая компания Tchibo GmbH, которая является четвертым в мире производителем кофе, вышла из российского бизнеса и перестала владеть ООО «Чибо СНГ».