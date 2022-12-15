Какие продукты могут исчезнуть с полок российских магазинов в ближайшее время

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В России закончились запасы чипсов популярного американского бренда Pringles. Какие западные бренды и продукты еще могут исчезнуть из российских магазинов — в материале «Вечерней Москвы».

Какие производители ушли

Компания Coca-Cola приостановила работу в России в марте.

Немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker полностью ушел из России в апреле. Компания продала свой завод в Белгороде российскому руководству.

Итальянская компания Lavazza Group, производящая кофе и кофемашины, приостановила свою работу в нашей стране в апреле. Компания владеет такими кофейными брендами, как Carte Noire, Lavazza, Kicking Horse и Merrild.

Финские производители продуктов Paulig и Valio объявили об уходе с российского рынка в марте. Данное решение также связано с военной операцией России на Украине.

Американская компания — производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания PepsiCo объявила о прекращении рекламной деятельности и продажи напитков на территории России в марте. С полок магазинов исчезли такие напитки, как Pepsi-Cola, 7Up и Mirinda.

Тем не менее PepsiCo «имеет обязанность» продолжить продажу молока и детского питания.

Какие продукты могут исчезнуть

Независимый эксперт ретейла Александр Анфиногенов рассказал «Вечерней Москве», каких продуктов могут лишиться россияне:

— Из России могут исчезнуть продукты, которые являются экзотикой. Например, у нас в стране не растут бананы. Теоретически эти фрукты могут пропасть из наших магазинов, потому что мы не сможем их производить.

В беседе с «ВМ» член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха сказал, что в ближайшее время с полок российских магазинов исчезнет продукция компании Nestle.

— По имеющейся у меня информации, в скором времени продукция компании Nestle не будет продаваться в России. В нашей стране продукция компании представлена более двумя тысячами брендов. Россияне лишатся привычного растворимого кофе Nescafe, шоколада «Россия — щедрая душа», Kitkat, NUTS, леденцов «Бон Пари», каши «Быстров» и популярных приправ Maggi, — отметил специалист.

Нет причин для паники

Тем не менее эксперт уверен, что привычные продукты питания всегда будут в российских магазинах, несмотря на уход многих западных производителей.

— С 2014 года, как ввели антироссийские санкции, в стране значительно укрепилось сельское хозяйство. Это основа продуктовой линейки. В России хорошо обстоят дела с охлажденным мясом, птицей, бакалеей и крупами. Ни по одному направлению в категориях нет опасений, что какие-то товары могут исчезнуть из российских магазинов. Многие овощи и фрукты успешно выращивают в теплицах. Я уверен, что нет никакого опасения, что мы не досчитаемся на полках привычных продуктов, — подчеркнул Афиногенов.

Импортозамещение

Популярный напиток Coca-Cola успешно заменил в российских магазинах бренд напитков «Черноголовка». Компания выпустила напиток «Кола Черноголовка». Напиток создан по уникальной рецептуре на основе натуральных ингредиентов.

Замена Sprite и Fanta появилась на полках в сентябре. Их заменили лимонады «Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange».

Бренд Viola стал в России преемником финского концерна Valio, который производит молочные продукты. Компания Viola объединила широкий локальный ассортимент свежей молочной продукции компании. В него вошли молоко, йогурты, сливки, творожные сыры, сметана и творог.