Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Военная техника и мосты: Медведев перечислил законные военные цели для ударов

Араз Салехов
Политика
Военная техника и мосты: Медведев перечислил законные военные цели для ударов
Фото: er.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о том, какие военные цели можно считать легитимными для ударов.

— Вопрос о легальных военных целях по-разному трактовался в истории человечества. Однако есть то общее, что кроется в обычаях войны и международных конвенциях. Это правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут свое начало еще в сакральных источниках, — пояснил он.

Так, в списке законных военных целей оказались любые войска противника (законные комбатанты и незаконные комбатанты), любая военная и вспомогательная техника противника, любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре и объекты гражданской инфраструктуры, способствующие достижению военных целей (мосты, транспортные станции и другие).

Помимо этого, Медведев в своем Telegram-канале указал, что военными целями может быть как военно-политическое руководство страны-противника, так и вооруженные силы других стран, официально вступивших в войну.

До этого зампред Совбеза России прокомментировал предложение президента Латвии Эгилса Левитса создать «Рижский трибунал», чтобы провести процесс над Россией. По его словам, «чем ничтожнее страна и слабее ее лидер», тем больше у нее амбиции. Политик также напомнил о большом ядерном запасе России, которую вздумал «судить» Левитс.

Дмитрий Медведев Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Андрей Алексеев
Андрей Алексеев

Создали удобный променад

Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Все мнения
О проекте