Военная техника и мосты: Медведев перечислил законные военные цели для ударов

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о том, какие военные цели можно считать легитимными для ударов.

— Вопрос о легальных военных целях по-разному трактовался в истории человечества. Однако есть то общее, что кроется в обычаях войны и международных конвенциях. Это правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут свое начало еще в сакральных источниках, — пояснил он.

Так, в списке законных военных целей оказались любые войска противника (законные комбатанты и незаконные комбатанты), любая военная и вспомогательная техника противника, любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре и объекты гражданской инфраструктуры, способствующие достижению военных целей (мосты, транспортные станции и другие).

Помимо этого, Медведев в своем Telegram-канале указал, что военными целями может быть как военно-политическое руководство страны-противника, так и вооруженные силы других стран, официально вступивших в войну.

До этого зампред Совбеза России прокомментировал предложение президента Латвии Эгилса Левитса создать «Рижский трибунал», чтобы провести процесс над Россией. По его словам, «чем ничтожнее страна и слабее ее лидер», тем больше у нее амбиции. Политик также напомнил о большом ядерном запасе России, которую вздумал «судить» Левитс.