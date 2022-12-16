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Путин предложил Совбезу обсудить вопросы обеспечения безопасности в РФ

Лейла Алиева
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить вопросы обеспечения безопасности в РФ
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания с членами Совбеза в пятницу, 16 декабря, предложил обсудить вопросы безопасности страны и ее взаимодействия с соседними странами.

— Сегодня рассмотрим текущие вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях для страны, а также поговорим о нашем взаимодействии с соседями по отдельным весьма значимым для нас направлениям, — отметил он.

Также на заседании выступил с докладом глава МИД РФ Сергей Лавров, говорится на сайте Кремля.

2 ноября глава государства также проводил совещание с постоянными членами Совета безопасности. Во время видеозвонка политики обсудили тему реализации стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года и дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков.

Аналогичное совещание прошло 10 октября, где российский лидер заявил, что киевский режим использует террористические методы. Президент тогда также добавил, что был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

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