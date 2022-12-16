Проект ОТР «Отчий дом» стал лауреатом конкурса

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В Уфе прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «ТЭФИ-Капитал», передает ОТР. Лауреатом стал и проект Общественного телевидения России.

Фонд «Академия российского телевидения» отметил спецпроект «Отчий дом». Программа о предпринимателе Олеге Жарове, который восстанавливал село Вятское, была признана лучшей в номинации «Информационный сюжет».

На награждении творческий коллектив отметил, что самый большой капитал в нашей стране — люди, особенно те, кто безвозмездно жертвует свой труд и средства ради других.

Премия «Тэфи Капитал» вручается уже в 4-й раз. В этом году в конкурсе участвовали 150 работ, посвященные экономике и предпринимательству. Торжественная церемония прошла в рамках Международной недели бизнеса, которая сегодня завершается в столице Башкортостана.