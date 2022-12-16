Ракова сообщила о новом специальном тарифе ОМС на проактивное диспансерное наблюдение

Фото: Комплекс социального развития

В рамках программы ОМС со следующего года в столице начнет проходить проактивное диспансерное наблюдение. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Со следующего года на всей территории города стартует масштабная программа проактивного диспансерного наблюдения людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, которые формируют основную структуру смертности. Более миллиона москвичей получат индивидуальную программу наблюдения и исследований, а также стандарт лекарственного обеспечения, — отметил она.

Врачам и пациентам будут также помогать 600 помощников, обеспечивая их персональным сопровождением. Такое наблюдение будет реализовываться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ракова рассказала о включении анализа снимков искусственным интеллектом в тариф ОМС. По ее словам, первым тарифом ОМС станет анализ маммографических снимков.