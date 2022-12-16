Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Москве за неделю выпало 120 процентов месячной нормы осадков

Игорь Синельников
Араз Салехов

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
В Москве за неделю выпало 120 процентов месячной нормы осадков
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столице за неделю выпало 120 процентов месячной нормы осадков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Ничего сверхнеобычного в происходящем нет, но, конечно, количество осадков весьма значительное. В первую неделю декабря у нас не было ни сантиметра снега. А сейчас, учитывая сегодняшний день, думаю, 120 процентов месячной нормы осадков уже достигнуто всего за семь-восемь дней, — поделился он.

По словам Шувалова, средняя недельная температура в городе держалась на уровне минус восьми-девяти градусов.

Первый месяц зимы, подчеркнул метеоролог, получается достаточно контрастным по погоде из-за снегопадов. При этом за эти выходные в столице может выпасть 10-15 миллиметров осадков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь заявил, что в эти выходные в Москве выпадет около трети осадков от месячной нормы. При этом сугробы в столице в субботу вырастут с 22 до 26 сантиметров, а в воскресенье они достигнут показателя в 30 сантиметров, добавил специалист.

Также Шувалов рассказал «ВМ», когда в столице прекратятся снегопады. По его словам, с перерывами снегопады сохранятся как минимум до следующей среды.

Метеорологи Москва Зима
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Андрей Алексеев
Андрей Алексеев

Создали удобный променад

Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Все мнения
О проекте