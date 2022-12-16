В Москве за неделю выпало 120 процентов месячной нормы осадков

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В столице за неделю выпало 120 процентов месячной нормы осадков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Ничего сверхнеобычного в происходящем нет, но, конечно, количество осадков весьма значительное. В первую неделю декабря у нас не было ни сантиметра снега. А сейчас, учитывая сегодняшний день, думаю, 120 процентов месячной нормы осадков уже достигнуто всего за семь-восемь дней, — поделился он.

По словам Шувалова, средняя недельная температура в городе держалась на уровне минус восьми-девяти градусов.

Первый месяц зимы, подчеркнул метеоролог, получается достаточно контрастным по погоде из-за снегопадов. При этом за эти выходные в столице может выпасть 10-15 миллиметров осадков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь заявил, что в эти выходные в Москве выпадет около трети осадков от месячной нормы. При этом сугробы в столице в субботу вырастут с 22 до 26 сантиметров, а в воскресенье они достигнут показателя в 30 сантиметров, добавил специалист.

Также Шувалов рассказал «ВМ», когда в столице прекратятся снегопады. По его словам, с перерывами снегопады сохранятся как минимум до следующей среды.