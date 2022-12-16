Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше кафе в Подмосковье

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Шаховская, рабочий посёлок Шаховская, Рижское шоссе, 13 Карта всех событий

Ликвидировано открытое горение кровли кафе в подмосковном поселке Шаховская. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе областного МЧС в пятницу, 16 декабря.

Финальная площадь возгорания составила 750 квадратных метров. Локализация произошла в 12:09.

Сам пожар начался в 9:33 в доме № 13 по Рижскому шоссе, в поселке Шаховская Московской области. Загорелась крыша кафе. Информации о пострадавших не поступало.

Другое возгорание произошло в ЖК «Волга» в Докучаевом переулке в среду, 14 декабря. Из горящей квартиры спасли двоих человек, одному из них потребовалась медицинская помощь.