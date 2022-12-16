Кардиолог Новиков пояснил, что такое холодовой инфаркт

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Кардиологи часто говорят о рисках холодового инфаркта. Что это за болезнь и как ее предупредить, рассказал врач-кардиолог Егор Новиков.

Под холодовой стенокардией (инфарктом) понимают приступ сердечных болей, возникающих при резком перепаде температуры. Чаще всего отмечается проблема, когда человек выходит зимой из теплого помещения на улицу при морозе.

Наиболее часто такой инфаркт возникает после сильных психоэмоциональных переживаний, а также у курильщиков. У таких людей нарушена работа вегетативной нервной системы, что и является причиной болезни.

Новиков добавил, что в качестве профилактики инфаркта необходимо вести здоровый образ жизни: полноценно питаться, помнить о физической активности, избегать стрессов.

Кроме того, есть и совет избегать резких перепадов температуры, носить теплую одежду по сезону, использовать шарф и перчатки, передает aif.ru.

До этого врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал о том, как зимний холод влияет на глаза. Минусовая температура в сочетании с ветром могут вызывать спазм устьев слезных канальцев, отечность, это может привести к слезотечению на улице, передает издание argumenti.ru.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, чем опасна ишемическая болезнь сердца. По его мнению, данное заболевание опасно тем, что оно может вызвать инфаркт.