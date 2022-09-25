Кардиолог Кондрахин рассказал, чем опасна ишемическая болезнь сердца

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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) — опасное заболевание, которое может спровоцировать инфаркт. Однако на начальных стадиях человек может избавить себя от данной проблемы, соблюдая при этом диету вкупе со здоровым образом жизни. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Причины возникновения ИБС

Ишемическая болезнь сердца возникает в тот момент, когда сердце не получает достаточного количества крови и кислорода, однако в него все же поступает то потребляемое и необходимое, которое ему нужно. Врач назвал данное явление разбалансировкой между необходимым кислородом и кислородом, который организм по какой-то причине поставить не может.

— Первая причина — атеросклероз сосудов коронарных артерий или же атеросклероз организма в целом. Также бывают спазмы коронарных артерий, причина которых бывают разные. Подобная проблема возникает из-за повышенного холестерина и атеросклероза. Вторым фактором можно назвать возникновение спазмов сосудов. Как правило, когда спазмируется сосуд, он резко сужается, в этот момент может произойти парадоксальная ситуация, а именно образоваться тромб. И тромб при спазмирующем сосуде может быть в роли закупорки, которая закроет сосуд и произойдет инфаркт сердца — это самое крайнее проявление ишемической болезни сердца, — пояснил он.

При этом эксперт уточнил, что данное заболевание, как правило, лечится достаточно хорошо на ранних этапах с помощью применения баллонной ангиопластики и с помощью стентов, которые расширяют сосуды, и они приобретают свою первоначальную форму. По его словам, это позволяет организму в дальнейшем хорошо переживать физические нагрузки.

Как обезопасить себя?

Кондрахин разъяснил, что ишемическая болезнь сердца чаще всего встречается у лиц пожилого и старческого возраста. Однако данное заболевание может появляться у молодых людей в результате возникновения спазмов сосудов.

— Каждый человек предрасположен к ИБС при нарушении жирового обмена. Мы потребляем животные жиры, они провоцируют повышение холестерина и отложение бляшек на сосудах. Все подвержены к этому, однако есть люди, которые генетически подвержены ИБС. Как правило, если кто-то болел в семье, то болеют и следующие поколения. Также это заболевание можно отнести к приобретенным. Человек может получить такое заболевание при нарушении диеты, сахарном диабете, гипертонической болезни, малоподвижном образе жизни и большом количестве стресса, — предупредил специалист.

Также кардиолог в качестве профилактики рекомендует посещение диспансеризации раз в год, где можно будет пройти электрокардиограмму. Помимо этого, человеку стоит сдать анализ на холестерин.

— Отмечу, что важными являются и диета, физические нагрузки, снижение артериального давления, профилактика сахарного диабета, а также уменьшение стрессов, своего рода «меньше принимать все близко к сердцу», — подытожил Кондрахин.

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