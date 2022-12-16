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Врач Румянцева рассказала об особенностях лечения свиного гриппа

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Румянцева рассказала об особенностях лечения свиного гриппа
Фото: depositphotos

Зачастую свиной грипп протекает не слишком тяжело, и пациенты успешно выздоравливают. Об этом рассказала врач Валерия Румянцева.

При этом у пожилых людей или людей с хроническими заболеваниями могут возникнуть серьезные осложнения в виде пневмонии, которая может привести к острой дыхательной недостаточности из-за оттека легких.

— Даже если болезнь протекает легко, нужно начинать лечение как можно скорее: нужны противовирусные средства, а также терапия, направленная на облегчение симптомов. При наличии серьезных хронических заболеваний лечение лучше проводить на базе стационара, — подчеркнула Румянцева в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

При развитии пневмонии нужны антибактериальные лекарства, а также антибиотики. Кроме того пациенту может понадобиться искусственная вентиляция легких.

Ранее сообщалось, что вспышка свиного гриппа грозит полной отменой новогодних детских праздников в Петербурге. Такие меры могут быть приняты, если количество заболевших будет расти, передает издание «Невские новости».

В большинстве российских регионов зарегистрированы случаи свиного гриппа. «ВМ» разбиралась, чем опасно это заболевание, какими симптомами сопровождается и какие меры предосторожности стоит предпринять, чтобы снизить вероятность заражения.

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