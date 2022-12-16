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Столичных автомобилистов призвали быть внимательными из-за снегопада в выходные

Лейла Алиева

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Столичных автомобилистов призвали быть внимательными из-за снегопада в выходные
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В выходные в столице ожидается снегопад и ветер до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в пятницу, 16 декабря.

— На дорогах сохранится гололедица, местами снежные заносы. Будьте внимательны и осторожны на дорогах, — отмечается в сообщении.

Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, а также не отвлекаться на гаджеты во время движения, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в выходные. Согласно прогнозу, снегопад в городе продолжится до субботы, 17 декабря, а потом придут морозы.

Автоэксперт Владимир Бахарев в беседе с «ВМ» назвал самые распространенные ошибки водителей во время снегопада, которые приводят к ДТП. По его мнению, в большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в плохую погоду особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке.

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