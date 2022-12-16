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Банк России сохранил ставку на уровне 7,5 процента

Араз Салехов
Общество
Банк России сохранил ставку на уровне 7,5 процента
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Банк России сохранил ставку на уровне 7,5 процента. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ в пятницу, 16 декабря.

— Совет директоров Банка России 16 декабря 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5 процента годовых. Текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным, — говорится в сообщении.

Там же подчеркнули отсутствие существенных изменений инфляционных ожиданий населения и бизнеса. При этом в пресс-службе отметили рост проинфляционных рисков — это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики, сообщает сайт регулятора.

До этого президент России Владимир Путин допустил резкое снижение инфляции в первом квартале 2023 года. По его словам, в этом году показатель инфляции для российской экономики будет приемлемым — 12,2 процента. Он добавил, что в следующем году показатель инфляции вернется к значению 5 процентов.

Аналитик Александр Разуваев в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что основные перемены в российской экономике в ближайшее время будут связаны с изменениями в торговле с другими странами. Однако экономика будет меняться и внутри России.

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