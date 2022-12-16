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Главу Русского дома в ЦАР Сытого госпитализировали после покушения

Лейла Алиева
В мире
Главу Русского дома в ЦАР Сытого госпитализировали после покушения
Фото: mos.ru/Максим Денисов

На гендиректора Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытыя было совершено покушение, в результате его госпитализировали. Об этом в пятницу, 16 декабря, пресс-атташе посольства РФ Владислав Ильин.

— Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора Русского дома Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале, — приводит его слова РИА Новости.

Еще одно покушение было совершено на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину, ее пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства. При взрыве погиб мужчина, а женщина получила ранения.

До этого заместитель главы военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гура, который, как сообщали ранее власти, был убит при покушении, оказался жив. Он заявил в эфире Первого канала в понедельник, 12 сентября, что его смерть была инсценировкой ФСБ с целью не допустить реального нападения.

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