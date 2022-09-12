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На ректора Херсонского университета Томилину совершено покушение

Юлия Курганова
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На ректора Херсонского университета Томилину совершено покушение
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили в понедельник, 12 сентября, в пресс-службе администрации региона.

— Совершено покушение. В подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Татьяна Томилина получила легкие ранения, — рассказали там.

Уточняется, что при взрыве погиб мужчина, а женщина получила ранения, передает РИА Новости.

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталий Гура, который, как сообщали ранее власти, был убит при покушении, оказался жив. Он заявил в эфире Первого канала в понедельник, 12 сентября, что его смерть была инсценировкой ФСБ с целью не допустить реального нападения.

Помимо замглавы ВГА Каховского района, в эфире телеканала выступил заместитель начальника полиции Новой Каховки Сергей Томка. О его смерти также сообщалось в июле.

Украина ректор Взрывные устройства
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